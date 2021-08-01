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Пандемия коронавируса - жители Токио в масках

Новый антирекорд по числу зараженных за сутки COVID зафиксирован в Токио

© AP Photo / Koji Sasahara
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1984)
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В столице Японии проходят Олимпийские игры – заболевание COVID-19 фиксируются и среди людей, имеющих отношение к мероприятиям

ТБИЛИСИ, 1 авг – Sputnik. Впервые с начала пандемии японской столице за сутки было зафиксировано более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, сообщает телеканал NHK.

В Токио было выявлено 4058 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 95 человек - в тяжелом состоянии. В минувшую пятницу в стране был также обновлен антирекорд – 10,7 тысячи случаев за 24 часа.

Города мира. Токио
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Напомним, что в Токио с 12 июля уже действовал четвертый по счету режим ЧС. Его ввели сроком до 22 августа, и он должен был закончиться до начала Паралимпийских игр, которые пройдут с 24 августа – 5 сентября. Кроме столицы, режим ЧС ввели еще в ярде префектур.

В Токио в настоящее время проходят Олимпийские игры, которые уже стали самыми масштабными по числу видов спорта – 33, и по количеству разыгрываемых комплектов наград – 339. Мероприятия проходят с жесткими коронавирусными ограничениями, в их числе – недопуск болельщиков на большую часть соревнований.

Всем, кто задействован в мероприятиях ОИ, проводятся ежедневные тесты. Только за воскресенье среди участников и работников Игр было зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусом, причем один - у спортсмена. Ранее, в субботу, был выявлен 21 случай. Всего за время Олимпиады число зараженных достигло 260.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1984)
Теги:
Япония, Токио, Олимпийские игры, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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