Полный курс вакцинации в Грузии прошли более 160 тысяч человек

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась с 15 марта 2021 года и она проводится препаратами Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac

ТБИЛИСИ, 2 авг – Sputnik. Полный курс вакцинации в Грузии прошли 161 069 человек или 4,35% населения Грузии, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний.

По данным ведомства, к 1 августа в общей сложности вакцинированы 495 381 человек.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась с 15 марта 2021 года и она проводится препаратами Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля после доставки в страну 500 тысяч доз вакцины Pfizer, миллиона доз Sinopharm и Sinovac, а также 15 тысяч AstraZeneca.

На данный момент в Грузии разрешена вакцинация препаратом Pfizer лиц с 16 лет. Лица старше 45 лет могут выбрать Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm или Sinovac. В субботу, 31 июля Грузия получила дополнительную партию вакцин Pfizer – 163 тысячи доз.

Грузия на данный момент ждет рекомендации ВОЗ по поводу снижения возрастного ограничения на вакцинацию. В случае рекомендации ВОЗ, Грузия готова начать вакцинировать граждан с 12 лет препаратом Pfizer.

Эпидемиологи и правительство призывают граждан активно подключиться к процессу вакцинации.

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