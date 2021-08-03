Президент Грузии: вакцинация – это патриотизм сегодня

Поведение отказавшихся от вакцинации создает прямую угрозу членам их семей, соседям, знакомым и населению этой маленькой страны, заявила президент

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Сегодня для Грузии вакцинация – это патриотизм и мужество, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным, в Грузии вакцинированы 523 466 человек, из них полностью – 165 084.

"Противники вакцинации должны понимать, что их отношение - это не личностный выбор и не проявление свободы. Их поведение создает прямую угрозу другим, членам их семей, соседям, знакомым и населению этой маленькой страны", - сказала Зурабишвили.

По ее мнению, настоящий патриотизм не в хвастовстве и игре мускулов, а патриотизм и мужество сегодня – это вакцинация, общественная сознательность и ответственность.

Для вакцинации в Грузии доступны препараты Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac.

В Грузии разрешена вакцинация препаратом Pfizer лиц с 16 лет. Лица старше 45 лет могут выбрать Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm или Sinovac.

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