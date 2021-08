Президент Грузии: вакцинация – это патриотизм сегодня

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Сегодня для Грузии вакцинация – это патриотизм и мужество, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным, в Грузии вакцинированы 523 466 человек, из них полностью – 165 084.