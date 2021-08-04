COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 4 августа

Большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 45 229 тестов на коронавирус и выявлено 4 233 случая заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 432 903 случая инфицирования, скончались 5 948 человек.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 3 августа составляет 9,36%, за две недели – 7,65%, за семь дней – 8,35%.

Из 4 233 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 1 924. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 591

Имерети – 518

Квемо Картли – 200

Шида Картли – 185

Гурия – 107

Самегрело - Земо Сванети – 222

Кахети – 270

Мцхета-Мтианети – 92

Самцхе-Джавахети – 97

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 27.

На данный момент в Грузии 36 102 активных случая, из них 6 200 нуждаются в стационарном лечении, 2 297 человек находятся в ковид-гостиницах, 27 605 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 1 240 пациентов тяжелое, 261 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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