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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 4 августа

© Sputnik / Alexander Imedashvili
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (662)
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Sputnik Грузия
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Большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 45 229 тестов на коронавирус и выявлено 4 233 случая заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 432 903 случая инфицирования, скончались 5 948 человек.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 3 августа составляет 9,36%, за две недели – 7,65%, за семь дней – 8,35%.

Из 4 233 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 1 924. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария –  591
  • Имерети – 518
  • Квемо Картли – 200
  • Шида Картли – 185
  • Гурия – 107
  • Самегрело - Земо Сванети – 222
  • Кахети – 270
  • Мцхета-Мтианети – 92
  • Самцхе-Джавахети – 97
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 27.

На данный момент в Грузии 36 102 активных случая, из них 6 200 нуждаются в стационарном лечении, 2 297 человек находятся в ковид-гостиницах, 27 605 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 1 240 пациентов тяжелое, 261 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (662)
Теги:
Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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