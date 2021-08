Бельгия подарит Грузии партию вакцин против коронавируса

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Грузия получит в подарок от Бельгии вакцину против коронавируса, сообщается на сайте министерства иностранных дел Бельгии.

Бельгия планирует до конца года выделить четыре миллиона доз вакцины для разных стран.

На первом этапе 168 тысяч доз вакцины получит Украина, далее более 225 тысяч доз получат Грузия, Армения и Косово. Какую именно вакцину передадут Грузии и в каком количестве – не уточняется.