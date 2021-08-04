Бельгия подарит Грузии партию вакцин против коронавируса

Бельгийские власти планируют до конца года выделить четыре миллиона доз вакцины для разных стран

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Грузия получит в подарок от Бельгии вакцину против коронавируса, сообщается на сайте министерства иностранных дел Бельгии.

Бельгия планирует до конца года выделить четыре миллиона доз вакцины для разных стран.

На первом этапе 168 тысяч доз вакцины получит Украина, далее более 225 тысяч доз получат Грузия, Армения и Косово. Какую именно вакцину передадут Грузии и в каком количестве – не уточняется.

Вакцину от Бельгии также получат страны Восточной Европы и Африки.

Ранее вакцины против коронавируса Грузии подарили Румыния, Эстония, Китай, Израиль, США, Польша и Латвия.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.

Впервые вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом AstraZeneca, а Pfizer – 30 марта. С 4 мая граждане Грузии могут вакцинироваться китайским препаратом Sinopharm. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет. С 24 мая граждане Грузии могут вакцинироваться еще одним китайским препаратом Sinovac. Сделать вакцину Pfizer в Грузии могут лица с 16 лет.

По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали 542 639 граждан, из них полную дозу получили 171 908 человек.

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