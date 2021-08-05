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Пандемия коронавируса - вакцинация

Роспотребнадзор рекомендовал вакцинироваться от COVID-19 каждые полгода

© AFP / KAREN DUCEY
COVID-19
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210805/252507870/Rospotrebnadzor-rekomendoval-vaktsinirovatsya-ot-COVID-19-kazhdye-polgoda.html

Специалисты уверяют, что существующие вакцины обладают хорошими защитными свойствами против дельта-штамма

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Защитный эффект вакцин от COVID-19 может снижаться против дельта-штамма коронавируса, поэтому рекомендуется ревакцинироваться раз в полгода для достаточной защиты, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

При этом ведомство отметило, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против дельта-штамма, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первый в мире препарат для прививки против COVID-19 от НИЦЭМ имени Гамалеи – "Спутник V". Также в России созданы вакцины от коронавируса – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата "Спутник Лайт".

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Теги:
Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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