Роспотребнадзор рекомендовал вакцинироваться от COVID-19 каждые полгода

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Защитный эффект вакцин от COVID-19 может снижаться против дельта-штамма коронавируса, поэтому рекомендуется ревакцинироваться раз в полгода для достаточной защиты, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

При этом ведомство отметило, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против дельта-штамма, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первый в мире препарат для прививки против COVID-19 от НИЦЭМ имени Гамалеи – "Спутник V". Также в России созданы вакцины от коронавируса – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата "Спутник Лайт".

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