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Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4216

photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (677)
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 38 человек, выздоровели в течение суток 1 735 человек

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 216. Скончались 38 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 444 569 случаев заражения.

Ираклий Гарибашвили
photo : press-service of the Government of Georgia
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Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 735 человек, а с начала пандемии – 397 240. Скончались 6 054.

За сутки сделано 45 351 тест, из которых 26 470 на антиген и 18 881 ПЦР-тест.

Показатель инфицирования: за сутки – 9,3%, за последние 14 дней – 8,33%, за последние семь дней – 9,25%.

Прививки сделали 606 988 человек, в том числе за последние сутки – 23 231.

В карантине в данное время находятся 42 человека, в стационарах – 6 426, в ковид-гостиницах – 2 523.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (677)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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