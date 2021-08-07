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Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии

COVID-статистика Грузии – тревожные цифры

photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
COVID-19
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На данный момент в Грузии состояние 1 303 пациентов тяжелое, 287 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 45 351 тест на коронавирус: 26 470 – на антиген, 18 881 – ПЦР-тестов и выявлено 4 216 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Тенгиз Церцвадзе
photo: Tengiz Tsertsvadze / FB
В Грузии от коронавируса в домашних условиях и ковид-гостиницах скончались 48 человек

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 444 569 случая инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 735 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 397 240 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 38 человек, а с начала пандемии – 6 054.

Из 4 216 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 889, Аджарии – 620, Имерети – 464, Квемо Картли – 217, Шида Картли – 195, Гурии – 92, Самегрело - Земо Сванети – 265, Кахети – 273, Мцхета-Мтианети – 106, Самцхе-Джавахети – 66, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 29.

На данный момент в Грузии 41 249 активных случаев, из них 6 426 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 303 пациентов тяжелое, 287 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 2 523 пациента находятся в ковид-гостиницах. 32 300 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.

Города мира. Амстердам
© photo: Sputnik / Maxim Blinov
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В карантинных пространствах остаются 42 человек, а в самоизоляции – 25 002.

Показатель положительности по данным на 6 августа составляет 9,3%, за две недели – 8,33%, за семь дней – 9,25%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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