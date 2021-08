Эпидемиологи Грузии работают над решением проблемы ношения масок

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Минздрав Грузии с эпидемиологами разрабатывает новые правила для обеспечения ношения масок, заявила замминистра здравоохранения Тамара Габуния.

На сегодняшний день ношение масок в Грузии обязательно только в закрытых помещениях и транспорте.