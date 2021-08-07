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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Эпидемиологи Грузии работают над решением проблемы ношения масок

© Sputnik / Alexander Imedashvili
COVID-19
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210807/252528780/Epidemiologi-Gruzii-rabotayut-nad-resheniem-problemy-nosheniya-masok.html

Замглавы Минздрава отметила, что на сегодняшний день в Грузии проблема не в введении ограничений, а в их соблюдении

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Минздрав Грузии с эпидемиологами разрабатывает новые правила для обеспечения ношения масок, заявила замминистра здравоохранения Тамара Габуния.

На сегодняшний день ношение масок в Грузии обязательно только в закрытых помещениях и транспорте.

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photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
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"На сегодняшний день ношение масок и соблюдение правил – важные меры, которые должны соблюдаться. Координационный совет еще раз обсудит вопрос введения ограничений исходя из эпидемиологической ситуации и примет решение", - сказала Габуния.

При этом замглавы Минздрава отметила, что на сегодняшний день в Грузии проблема не в введении ограничений, а в их соблюдении.

"Мы пытались внедрить ношение масок разными методами – было и добровольное ношение, и ограничения. Сегодня мы должны обсудить, что будет оптимальным подходом, чтобы требование ношения масок выполнялось. В этом вопросе формальное введение ограничений лишено смысла, так как мы не можем проконтролировать это в индивидуальном порядке", - сказала Габуния.

Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки в стране выявлено 4 216 новых случаев инфекции. С начала пандемии зафиксировано более 444,5 тысяч случаев инфицирования, более 397 тысяч выздоровели, 6 054 скончались.

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Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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