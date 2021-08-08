В Грузии от коронавируса вылечились более 400 тысяч человек

За последние 24 часа от коронавируса скончались 30 человек, выздоровели в течение суток 3 376 человек

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 344. Скончались 30 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 447 913 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 376 человек, а с начала пандемии – 400 616. Скончались 6 084.

photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara В Грузии расширяется программа вакцинации от коронавируса

За сутки сделано 27 969 тестов, из которых 15 318 на антиген и 12 651 ПЦР-тест.

Показатель инфицирования: за сутки – 11,96%, за последние 14 дней – 8,62%, за последние семь дней – 9,64%.

Прививки сделали 626 343 человека, в том числе за последние сутки – 19 355.

В карантине в настоящее время находятся 42 человека, в стационарах – 6 511, в ковид-гостиницах – 2 533.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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