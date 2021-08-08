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Жители Китая в масках во время пандемии коронавируса COVID 19

Новые вспышки коронавируса отменили Пекинский международный кинофестиваль

© AP Photo / Mark Schiefelbein
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1988)
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В настоящее время в больницах Китая находятся 1 285 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 26 человек - в тяжелом состоянии

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. В связи с новыми вспышками коронавируса в ряде регионов Китая организаторы Пекинского международного кинофестиваля решили его отложить, сообщает РИА Новости.

За минувшие сутки в Китае выявили 85 случаев коронавируса (23 – ввозные, 62 – локальные). В настоящее время в больницах Китая находятся 1 285 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 26 человек - в тяжелом состоянии.  Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 93 374 случая коронавирусной инфекции, 87 453 человека выздоровели, 4636 умерли. Ввозных случаев - 7 552, из них выздоровели 6 847 человек.

Клетка зараженная коронавирусом под микроскопом
© photo: AFP 2020 / HANDOUT
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Одиннадцатый Пекинский международный кинофестиваль должен был пройти в китайской столице с 14 по 21 августа.

"В связи с тем, что в последнее время во многих местах в стране вновь произошли вспышки эпидемии, ради защиты всеобщей безопасности и здоровья Одиннадцатый Пекинский международный кинофестиваль, изначально запланированный на 14-21 августа, будет отложен", - говорится в официальном аккаунте фестиваля в WeChat.

Организаторы пока не сообщают, на какой срок переносится проведение фестиваля.

Пекинский международный кинофестиваль проводится ежегодно с 2011 года при поддержке правительства Пекина, Медиакорпорации Китая (China Media Group), городского управления кинематографии Пекина и ряда других организаций. Неотъемлемой частью ПМКФ стала так называемая "Ярмарка кино", в рамках которой проходят подписания контрактов о сотрудничестве, за прошедшие 10 лет общая сумма подписанных на фестивале контрактов достигла 25,2 миллиарда долларов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1988)

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