Премьер-министр Грузии привился от коронавируса

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили публично сделал прививку от COVID-19 вакциной Pfizer.

Премьер-министр привился в Тбилисской инфекционной больнице.

В апреле глава правительства переболел COVID-19 и, по его словам, у него еще достаточно антител, однако он все равно решил присоединиться к массовой вакцинации.