Премьер-министр Грузии привился от коронавируса

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили публично сделал прививку от COVID-19 вакциной Pfizer.
Премьер-министр привился в Тбилисской инфекционной больнице.
В апреле глава правительства переболел COVID-19 и, по его словам, у него еще достаточно антител, однако он все равно решил присоединиться к массовой вакцинации.
"Как вы знаете, четыре месяца назад я в довольно легкой форме перенес коронавирус. Несколько недель назад я проверил количество антител. У меня более 400 антител, но, несмотря на это, я решил сделать прививку", - сказал Гарибашвили.
Премьер-министр отметил, что бороться к коронавирусом нужно не регуляциями, а вакцинацией.
"Мы привезли более трех миллионов вакцин. Я хочу еще раз объяснить населению, что мы не сможем победить эпидемию закрытиями. Мы можем временно продлить этот процесс, но победить пандемию можно только с помощью вакцин и прививок", - сказал Гарибашвили.
Он также пояснил, почему выбрал вакцину Pfizer.
"Почему я привился препаратом Pfizer. Моя супруга привилась китайской вакциной Sinopharm. И мы решили устроить своего рода состязание, у кого из нас будет более сильный иммунитет. Все члены моей семьи привиты, мои родители тоже привились. Еще раз повторяю населению, вакцина абсолютно безопасна", - сказал премьер.
Гарибашвили также отметил, что завтра правительство рассмотрит вопрос введения в стране некоторых регуляций, среди которых ношение защитных масок в открытом пространстве.
Согласно данным на 8 августа, всего в Грузии сделано 626 343 прививки. Обе дозы вакцины получили 194 449 человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.