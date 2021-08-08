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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили привился от коронавируса

Премьер-министр Грузии привился от коронавируса

Irakli Garibashvili / FB
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (680)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210808/252532695/Premer-ministr-Gruzii-privilsya-ot-koronavirusa.html

Завтра правительство рассмотрит вопрос введения в стране некоторых регуляций, среди которых ношение защитных масок в открытом пространстве, заявил премьер

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили публично сделал прививку от COVID-19 вакциной Pfizer.

Премьер-министр привился в Тбилисской инфекционной больнице.

В апреле глава правительства переболел COVID-19 и, по его словам, у него еще достаточно антител, однако он все равно решил присоединиться к массовой вакцинации.

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photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
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"Как вы знаете, четыре месяца назад я в довольно легкой форме перенес коронавирус. Несколько недель назад я проверил количество антител. У меня более 400 антител, но, несмотря на это, я решил сделать прививку", - сказал Гарибашвили.

Премьер-министр отметил, что бороться к коронавирусом нужно не регуляциями, а вакцинацией.

"Мы привезли более трех миллионов вакцин. Я хочу еще раз объяснить населению, что мы не сможем победить эпидемию закрытиями. Мы можем временно продлить этот процесс, но победить пандемию можно только с помощью вакцин и прививок", - сказал Гарибашвили.

Он также пояснил, почему выбрал вакцину Pfizer.

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© Sputnik / STRINGER
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"Почему я привился препаратом Pfizer. Моя супруга привилась китайской вакциной Sinopharm. И мы решили устроить своего рода состязание, у кого из нас будет более сильный иммунитет. Все члены моей семьи привиты, мои родители тоже привились. Еще раз повторяю населению, вакцина абсолютно безопасна", - сказал премьер.

Гарибашвили также отметил, что завтра правительство рассмотрит вопрос введения в стране некоторых регуляций, среди которых ношение защитных масок в открытом пространстве.

Согласно данным на 8 августа, всего в Грузии сделано 626 343 прививки. Обе дозы вакцины получили 194 449 человек.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (680)
Теги:
Грузия, Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Ираклий Гарибашвили

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