Премьер Грузии предложил вакцинировать всех членов ЦИК перед выборами

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предложил провести вакцинацию всех членов Центральной избирательной комиссии в преддверии выборов в органы местного самоуправления.

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На них жители выберут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах.