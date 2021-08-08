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Центральная избирательная комиссия Грузии

Премьер Грузии предложил вакцинировать всех членов ЦИК перед выборами

© Sputnik / Alex Shlamov
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (682)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210808/252533376/Premer-Gruzii-predlozhil-vaktsinirovat-vsekh-chlenov-TsIK-pered-vyborami.html

Премьер призвал население подключиться к массовой вакцинации, так как пандемию можно победить вакциной, а не новым локдауном

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предложил провести вакцинацию всех членов Центральной избирательной комиссии в преддверии выборов в органы местного самоуправления.

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На них жители выберут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили привился от коронавируса
photo : press-service of the Government of Georgia
Премьер-министр Грузии привился от коронавируса

По словам премьера, только так можно будет обеспечить высокий уровень проведения избирательного процесса.

"Я также выступил с инициативой предложить ЦИК как можно скорее провести вакцинацию всех членов комиссии. Мы также хотим предложить это всем кандидатам и, в целом, всем, кто подключен к этим выборах, чтобы провести безопасные от коронавируса выборы высокого стандарта", - сказал Гарибашвили.

В воскресенье, 8 августа, премьер-министр Грузии привился от COVID-19 препаратом Pfizer.

Он еще раз призвал население подключиться к массовой вакцинации, отметив, что только так, а не новым локдауном можно победить пандемию.

Согласно данным на 8 августа, всего в Грузии сделано 626 3434 прививок. Обе дозы вакцины получили 194 449 человек.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (682)

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