COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 9 августа

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 23 439 тестов на коронавирус и выявлено 2 236 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 450 149 случаев инфицирования, скончались 6 128 человек.
Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 8 августа составляет 9,54%, за две недели – 8,74%, за семь дней – 9,75%.
Из 2 236 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 946. В регионах же ситуация следующая:
- Аджария – 499
- Имерети – 177
- Квемо Картли – 100
- Шида Картли – 90
- Гурия – 38
- Самегрело - Земо Сванети – 126
- Кахети – 165
- Мцхета-Мтианети – 56
- Самцхе-Джавахети – 30
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 9.
На данный момент в Грузии 40 233 активных случая, из них 6 641 нуждаются в стационарном лечении, 2 552 человек находятся в ковид-гостиницах, 31 040 человек проходят курс лечения дома.
Состояние 1 328 пациентов тяжелое, 293 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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