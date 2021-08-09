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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 9 августа

© Sputnik / Alexander Imedashvili
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (684)
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Большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 23 439 тестов на коронавирус и выявлено 2 236 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 450 149 случаев инфицирования, скончались 6 128 человек.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 8 августа составляет 9,54%, за две недели – 8,74%, за семь дней – 9,75%.

Из 2 236 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 946. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария –  499
  • Имерети – 177
  • Квемо Картли – 100
  • Шида Картли – 90
  • Гурия – 38
  • Самегрело - Земо Сванети – 126
  • Кахети – 165
  • Мцхета-Мтианети – 56
  • Самцхе-Джавахети – 30
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 9.

На данный момент в Грузии 40 233 активных случая, из них 6 641 нуждаются в стационарном лечении, 2 552 человек находятся в ковид-гостиницах, 31 040 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 1 328 пациентов тяжелое, 293 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (684)
Теги:
Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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