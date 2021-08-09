Кто будет считаться вакцинированным в Грузии? Эпидемиологи изменили правила

В Грузии изменились правила процедуры вакцинации, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгия Гибрадзе.

"С учетом мировой практики, межведомственный координационный совет принял решение о том, что лица, перенесшие коронавирус будут считаться полностью вакцинированными, если сделают одну, а не две дозы вакцины",- отметил Гибрадзе.

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