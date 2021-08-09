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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Кто будет считаться вакцинированным в Грузии? Эпидемиологи изменили правила

© Sputnik / Alexander Imedashvili
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (687)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210809/252540653/Kto-budet-schitatsya-vaktsinirovannym-v-Gruzii-Epidemiologi-zmenilis-pravila.html

В Грузии изменились правила процедуры вакцинации, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгия Гибрадзе.

"С учетом мировой практики, межведомственный координационный совет принял решение о том, что лица, перенесшие коронавирус будут считаться полностью вакцинированными, если сделают одну, а не две дозы вакцины",- отметил Гибрадзе.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (687)

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