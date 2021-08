Индийский штамм увеличил смертность в Грузии на 137%

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Индийский штамм коронавируса в Грузии увеличил смертность среди инфицированных пациентов на 137%, а необходимость госпитализации на 85%, заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации профессор Иване Чхаидзе.

По словам Чхаидзе, индийский штамм оказался намного более сложным и легко распространяемым, вызывающим больше осложнений, чем британский.