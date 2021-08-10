Индийский штамм увеличил смертность в Грузии на 137%

Остановить быстрое распространение индийского штамма коронавируса может только агрессивная массовая вакцинация

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Индийский штамм коронавируса в Грузии увеличил смертность среди инфицированных пациентов на 137%, а необходимость госпитализации на 85%, заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации профессор Иване Чхаидзе.

По словам Чхаидзе, индийский штамм оказался намного более сложным и легко распространяемым, вызывающим больше осложнений, чем британский.

photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara COVID-статистика Грузии – эпидситуация продолжает ухудшаться

"Именно поэтому мы говорим, что вакцинация является единственным выходом, который может остановить в стране такое быстрое распространения вируса", - заявил Чхаидзе.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Только за последние сутки выявлено 5 697 новых инфицированных. Скончались 54 человека.

С начала пандемии в стране выявлено более 455 тысяч случаев заражения, более 406 тысяч выздоровели, скончались 6182.

К этому времени прививки сделали 664 997 человек, в том числе 204 234 привились двумя дозами.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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