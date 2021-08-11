Глава Минздрава Грузии прогнозирует рост новых случаев коронавируса

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Грузия находится на пике четвертой волны коронавируса и статистика новых случаев заражения будет возрастающей, заявила журналистам глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

"Сегодня у нас все еще довольно высокий показатель положительности, что является знаком для эпидемиологов и сектора здравоохранения. И статистика пока будет возрастающей", – заявила Тикарадзе.

В Грузии около 46 тысяч активных случаев коронавируса и большая часть управляется семейными врачами. Что касается больничных коек, то для ковид-пациентов мобилизовано около восьми тысяч мест. Из них большая часть мобилизована в Тбилиси.

Тикарадзе назвала положительным моментом тот факт, что процесс вакцинации значительно улучшился, однако результаты вакцинации дадут о себе знать позднее, когда будет выработан иммунитет. А для того, чтобы управлять инфекцией и стабилизировать пик, нужно интенсивное использование масок и соблюдение соцдистанции, отметила министр.

Тикарадзе также отметила, что показатель инфицирования увеличился среди детей. По ее словам, в том случае, если будет мировая практика вакцинации детей, то Грузия присоединится к этому процессу. Глава Минздрава призвала родителей проявить максимальное внимание и соблюдать рекомендации.

Из-за загруженности врачей в связи с увеличением случаев коронавируса, на прошлой неделе Минздраву пришлось добавить 80 семейных врачей. Минздрав также работает над расширением онлайн-клиники.

К концу недели минздрав Грузии планирует обратиться к межведомственному координационному совету с новыми рекомендациями.

"Мы в конце недели еще раз соберемся в министерстве, определимся какой будет следующая рекомендация и как всегда в письменной форме предоставим совету на рассмотрение", – заявила Тикарадзе.

В Грузии за последние сутки выявлено 5 352 новых случая инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 461 тысячи случаев инфицирования, выздоровели – более 409 тысяч, скончались – 6 230 человек.

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