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Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии

Глава Минздрава Грузии назвала дату пика четвертой волны коронавируса

photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (707)
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На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже превысили те цифры, которые были во время второй, самой тяжелой, волны коронавируса

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Грузия достигнет пикового показателя распространения коронавируса к 20 августа, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе в эфире телеканала Rustavi 2.

Тикарадзе также отметила, что возрастет и показатель смертности.

Пандемия коронавируса - вакцинация и вакцины
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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"Что касается распространения инфекции, исходя из того, что на сегодняшний день у нас показатель положительности достигает 13%, а скорость распространения инфекции – 1,4%, это указывает на то, что увеличение количества инфицированных у нас еще будет в течение последующих дней", - заявила Тикарадзе.

В Грузии за последние сутки выявлено 5 352 новых случая инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 461 тысячи случаев инфицирования, выздоровели более 409 тысяч, скончались 6 230.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже превысили те цифры, которые были во время второй волны.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (707)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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