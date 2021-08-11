Глава Минздрава Грузии назвала дату пика четвертой волны коронавируса

На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже превысили те цифры, которые были во время второй, самой тяжелой, волны коронавируса

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Грузия достигнет пикового показателя распространения коронавируса к 20 августа, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе в эфире телеканала Rustavi 2.

Тикарадзе также отметила, что возрастет и показатель смертности.

"Что касается распространения инфекции, исходя из того, что на сегодняшний день у нас показатель положительности достигает 13%, а скорость распространения инфекции – 1,4%, это указывает на то, что увеличение количества инфицированных у нас еще будет в течение последующих дней", - заявила Тикарадзе.

В Грузии за последние сутки выявлено 5 352 новых случая инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 461 тысячи случаев инфицирования, выздоровели более 409 тысяч, скончались 6 230.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже превысили те цифры, которые были во время второй волны.