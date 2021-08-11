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Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии

В Грузии зафиксирован рекорд по вакцинации от COVID-19

photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
COVID-19
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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (142)
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Sputnik Грузия
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Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того как страна получила миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. В Грузии за последние 24 часа зафиксирован рекорд по вакцинации – прививку от коронавируса сделали 23 935 человек, говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья.

Пандемия коронавируса - вакцинация и вакцины
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Всего, по данным центра, прививку от коронавируса в стране сделали 688 940 человек, из которых 210 776 прошли полный курс вакцинации.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. Впервые вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта 2021 года. На первом этапе вакцинировался медперсонал, однако из-за низкой обращаемости власти страны были вынуждены расширить программу иммунизации.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже достигли тех цифр, которые были во время второй волны.

Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (142)
Теги:
Грузия, Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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