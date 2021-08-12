Премьер-министр Грузии: локдаун в борьбе с коронавирусом не работает

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Локдаун не работает в борьбе с коронавирусом, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.
Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже достигли тех цифр, которые были во время второй волны.
"Все методы уже перепробованы – закрытия, ограничения, однако единственный выход – это вакцинация. Привитые граждане не умирают, и это должны понять все", - сказал Гарибашвили.
Кроме вакцинации нет никакого другого рецепта и ресурса борьбы ни у одного правительства мира, добавил он.
Премьер-министр Грузии подчеркнул, что наравне с коронавирусом страна должна бороться и за сохранение экономики.
Локдаун из-за пандемии коронавируса негативно сказался на экономике страны: выросли цены, жители страны остались без дохода, а экономический рост впервые за последние 10 лет на отрицательную отметку. На данный момент после открытия границ и начала процесса вакцинации специалисты прогнозирует рост экономики в 2021 году на уровне 7,7%.
Между тем за последние сутки в Грузии зафиксирован рекорд вакцинации – прививку от коронавируса сделали 23 935 человек.
Всего прививку от коронавируса в стране сделали 688 940 человек, из которых 210 776 – прошли полный курс вакцинации.