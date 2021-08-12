Премьер-министр Грузии: локдаун в борьбе с коронавирусом не работает

Премьер-министр Грузии подчеркнул, что наравне с коронавирусом страна должна бороться и за сохранение экономики

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Локдаун не работает в борьбе с коронавирусом, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.

photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara Глава Минздрава Грузии назвала дату пика четвертой волны коронавируса

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже достигли тех цифр, которые были во время второй волны.

"Все методы уже перепробованы – закрытия, ограничения, однако единственный выход – это вакцинация. Привитые граждане не умирают, и это должны понять все", - сказал Гарибашвили.

Кроме вакцинации нет никакого другого рецепта и ресурса борьбы ни у одного правительства мира, добавил он.

Премьер-министр Грузии подчеркнул, что наравне с коронавирусом страна должна бороться и за сохранение экономики.

Локдаун из-за пандемии коронавируса негативно сказался на экономике страны: выросли цены, жители страны остались без дохода, а экономический рост впервые за последние 10 лет на отрицательную отметку. На данный момент после открытия границ и начала процесса вакцинации специалисты прогнозирует рост экономики в 2021 году на уровне 7,7%.

Между тем за последние сутки в Грузии зафиксирован рекорд вакцинации – прививку от коронавируса сделали 23 935 человек.

Всего прививку от коронавируса в стране сделали 688 940 человек, из которых 210 776 – прошли полный курс вакцинации.