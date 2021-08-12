Ученые проверили эффективность разных вакцин против дельта-штамма

Сайт MedRxiv: вакцина Moderna показала 76% защиты от дельта-штамма коронавируса против 42% у Pfizer

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Вакцина от компании Moderna оказалась более эффективной против дельта-штамма коронавируса, чем Pfizer, показав защиту в 76% против 42%, говорится в исследовании, размещенном на сайте MedRxiv.

В свою очередь, глава Минздрава России Михаил Мурашко накануне сообщил, что эффективность "Спутника V" составляет 83%.

Американские ученые проверили эффективность вакцин на тех, кто был привит препаратами Moderna либо Pfizer. Всего в исследовании приняли участие около 180 тысяч человек. Целью исследования было прослеживание динамики эффективности вакцин с течением времени, в том числе в условиях нового штамма, поэтому исследование проводилось в течение нескольких месяцев — с января по июль.

Обе вакцины были высокоэффективными в течение этого периода исследования против инфекции SARS-CoV-2, сообщили ученые. По результатам исследования, эффективность Moderna составляла 86%, а эффективность Pfizer — 76%.

При этом эффективность обеих вакцин снизилась в июле на фоне распространения нового штамма "дельта".

"В контексте увеличения случаев заболевания в Миннесоте (где изначально проводилось исследование) в течение июля эффективность mRNA-1273 (Moderna) против инфекции была ниже, чем в предыдущие месяцы (76%), а у BNT162b2 (Pfizer) было еще более выраженное снижение (42%)", — говорится в заключении специалистов.

Кроме того, ученые отметили, что частота инфекций в течение всего периода исследования была значительно ниже у той группы людей, которая была вакцинирована Moderna. С другой стороны, число госпитализаций было примерно равным в обеих группах.

Оценив случаи болезней у вакцинированных в других штатах, ученые также заметили, что люди, получившие прививку Moderna, с меньшей вероятностью заражались в течение периода исследования, чем те, кто был привит Pfizer.

"Если рассматривать все случаи вместе, то Moderna обеспечивает двукратное снижение риска заражения после вакцинации по сравнению с Pfizer", — заключили ученые.