Профессор Северинов: пандемия не пройдет, пока все не вакцинируются или не переболеют

Спасет ли мир от пандемии массовая вакцинация? На эти и другие вопросы корреспондента Sputnik Марии Крузе ответил заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики исследовательского центра "Курчатовский институт" и Институте биологии гена РАН, профессор Ратгерского университета в США Константин Северинов.

— Константин Викторович, американские ученые сказали о том, что якобы если люди перестанут вакцинироваться, то коронавирус мутирует и станет невосприимчив к любого рода прививкам. Так ли это? Действительно ли нужно вакцинироваться, чтобы такого не произошло?

— Я думаю, правильным будет следующее утверждение: мутации вируса возникают с тем большей вероятностью, чем больше есть людей, которые поражены вирусом, и чем дольше они болеют. Вакцинация позволяет снизить число людей, которые болеют тяжело, и в принципе снизить количество вируса, который развивается у инфицированных. Следовательно, шансы возникновения новых вариантов, которые могу преодолевать защиту или преодолевать ее лучше, будут тем выше, чем больше невакцинированных людей.

— Я думаю, это связано с тем, что СМИ транслируют информацию, не обязательно сообразуясь с ее достоверностью. Вирус, безусловно, становится более заразным, но с точки зрения самого заболевания, его тяжести и методов лечения, никого особенного "озлобления" вируса со временем не наблюдается. Он просто становится заразнее. Это означает, что один человек, который заражен новым вариантом вируса, может заразить большее количество людей до того, как излечится. Значит, эпидемия распространяется быстрее.

— Сначала говорили, что болеют преимущественно пожилые люди, потому что это самая незащищенная группа населения, затем стали болеть взрослые, и вот сейчас болеют дети, и болеют тяжело. Об этом сообщают российские врачи. Это результат того процесса, о котором вы рассказывали?

— Возможно, это так, потому что вирус соединяется с нашими клетками за счет специального взаимодействия с рецепторами – особыми белками, которые есть на поверхности наших клеток. Новые варианты вируса делают это эффективнее. Оказывается, у детей в принципе таких белков-рецепторов на поверхности их клеток меньше. Поэтому против ранних форм вируса они были более устойчивы. Раз сейчас появились варианты, которые лучше узнают свои "мишени" на наших клетках, то и дети начинают болеть.

— Сейчас очень много говорят о том, что сделавшие прививку люди болеют. Некоторые пишут, что болеют тяжело. Но с точки зрения медицины, что значит "болеть тяжело"? Какие симптомы относятся к тяжелой форме коронавируса, а какие – к легкой?

— Я понятия не имею, я не медик. Но думаю, что все эти истории лучше фильтровать. Лучше всего на это посмотреть с точки зрения статистики.

Очень показательна статистика России и Великобритании. Это две страны, где основной используемой вакцинной являются вакцина на основе аденовируса: "Спутник V" в России и AstraZeneca в Великобритании. Единственная разница, которая есть, — в проценте вакцинированных. В Британии – это 65% населения. В России, по разным оценкам, около 20%.