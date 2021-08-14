Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5579

За последние 24 часа от коронавируса скончались 50 человек, выздоровели же за сутки 1 867 человек

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 579. Скончались 50 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 477 264 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 867 человек, а с начала пандемии – 417 013. Скончались 6 371.

За сутки сделано 52 580 тестов, из которых 33 517 на антиген и 19 063 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 10,61%, за последние 14 дней – 10,13%, за последние семь дней – 10,93%.

Прививки сделали 767 882 человека, в том числе за последние сутки – 26 524.

В карантине в данное время находятся 69 человек, в стационарах – 6 835, в ковид-гостиницах – 3 457.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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