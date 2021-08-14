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Закрытый свадебный салон во время пандемии коронавируса. Предупреждающий знак с просьбой пользоваться дезобарьером

Инспекции труда расширили полномочия для борьбы с массовыми мероприятиями в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (741)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210814/252581236/Inspektsii-truda-rasshirili-polnomochiya-dlya-borby-s-massovymi-meropriyatiyami-v-Gruzii.html

В Грузии запрещено проведение массовых мероприятий, в которых участвует более 10 человек. Это касается и проведения массовых свадеб, поминок и юбилеев

ТБИЛИСИ, 14 авг - Sputnik. Инспекция труда Грузии, которая занимается предотвращением проведения запрещенных из-за коронавируса массовых мероприятий, теперь будет иметь расширенные полномочия.

Городской общественный транспорт - остановленные пассажирские автобусы на стоянке
© Sputnik / STRINGER
Какие ограничения вступают в силу в Грузии с сегодняшнего дня

Согласно постановлению правительства "О правилах карантина и изоляции", Инспекция труда будет иметь право закрывать ритуальный зал или ресторан, а также запрещать им использование необходимой аппаратуры или утвари сразу после получения информации о планируемом мероприятии.

Ранее инспеция труда могла реагировать только на уже произошедшие факты.

В Грузии запрещено проведение массовых мероприятий, в которых участвует более 10 человек. Это касается и проведения массовых свадеб, поминок и юбилеев.

Инспекция труда имеет право оштрафовать ресторан или банкетный зал, в котором проводится мероприятие, а после повторения нарушения закрыть этот объект.

После ужесточения контроля за соблюдением запрета в Грузии было оштрафовано или закрыто до 30 объектов менее чем за неделю.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (741)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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