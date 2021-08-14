Инспекции труда расширили полномочия для борьбы с массовыми мероприятиями в Грузии

В Грузии запрещено проведение массовых мероприятий, в которых участвует более 10 человек. Это касается и проведения массовых свадеб, поминок и юбилеев

ТБИЛИСИ, 14 авг - Sputnik. Инспекция труда Грузии, которая занимается предотвращением проведения запрещенных из-за коронавируса массовых мероприятий, теперь будет иметь расширенные полномочия.

Согласно постановлению правительства "О правилах карантина и изоляции", Инспекция труда будет иметь право закрывать ритуальный зал или ресторан, а также запрещать им использование необходимой аппаратуры или утвари сразу после получения информации о планируемом мероприятии.

Ранее инспеция труда могла реагировать только на уже произошедшие факты.

В Грузии запрещено проведение массовых мероприятий, в которых участвует более 10 человек. Это касается и проведения массовых свадеб, поминок и юбилеев.

Инспекция труда имеет право оштрафовать ресторан или банкетный зал, в котором проводится мероприятие, а после повторения нарушения закрыть этот объект.

После ужесточения контроля за соблюдением запрета в Грузии было оштрафовано или закрыто до 30 объектов менее чем за неделю.

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