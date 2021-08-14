COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 14 августа

На данный момент в Грузии состояние 1 398 пациентов тяжелое, из них 300 подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 52 580 тестов на коронавирус: 33 517 – на антиген, 19 063– ПЦР-теста и выявлено 5 579 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 477 264 случая инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 867 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 417 013 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 50 пациентов, а с начала пандемии – 6 371.

Из 5 359 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 2 355, Аджарии – 746, Имерети – 667, Квемо Картли – 281, Шида Картли – 345, Гурии – 133, Самегрело - Земо Сванети – 364, Кахети – 418, Мцхета-Мтианети – 125, Самцхе-Джавахети – 104, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 41.

На данный момент в Грузии 53 854 активных случая, из них 6 835 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 398 пациентов тяжелое, из них 300 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 3 457 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 43 562 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 69 человек, а в самоизоляции – 43 600.

Показатель положительности по данным на 13 августа составляет 10,61%, за две недели – 10,13%, за семь дней – 10,93%.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.