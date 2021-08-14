"Едем на вакцинацию" – в Аджарии пустили бесплатные автобусы

Бесплатные автобусы будут ездить до Батумского университета имени Шота Руставели и Республиканской клиники, где можно сделать вакцины без предварительной регистрации

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Несмотря на запрет на движение общественного транспорта, желающие вакцинироваться смогут добраться из районов в батумские клиники на бесплатных автобусах, говорится в сообщении мэрии города в соцсети Facebook.

Бесплатные автобусы будут ездить до Батумского университета имени Шота Руставели и Республиканской клиники, где можно сделать вакцины без предварительной регистрации.

Добраться до центра вакцинации можно будет из Гонио, Махинджаури и Хелвачаури.

Массовая вакцинация в Грузии стартовала 5 июля. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 767 882 человека, из которых 229 236 прошли полный курс вакцинации. При этом за последние сутки привилось 26 524 человека.

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