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Автобус на одной из батумских улиц

"Едем на вакцинацию" – в Аджарии пустили бесплатные автобусы

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
COVID-19
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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (143)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210814/252581553/Edem-na-vaktsinatsiyu--v-Adzharii-pustili-besplatnye-avtobusy.html

Бесплатные автобусы будут ездить до Батумского университета имени Шота Руставели и Республиканской клиники, где можно сделать вакцины без предварительной регистрации

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Несмотря на запрет на движение общественного транспорта, желающие вакцинироваться смогут добраться из районов в батумские клиники на бесплатных автобусах, говорится в сообщении мэрии города в соцсети Facebook.

Центр вакцинации в торговом центре Хуалинг Hualing Plaza
© Sputnik / Alex Shlamov
Специальные автобусы будут курсировать к центрам вакцинации в Тбилиси

Бесплатные автобусы будут ездить до Батумского университета имени Шота Руставели и Республиканской клиники, где можно сделать вакцины без предварительной регистрации.

Добраться до центра вакцинации можно будет из Гонио, Махинджаури и Хелвачаури. 

Массовая вакцинация в Грузии стартовала 5 июля. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 767 882 человека, из которых 229 236 прошли полный курс вакцинации. При этом за последние сутки привилось 26 524 человека.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (143)
Теги:
Грузия, Аджария

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