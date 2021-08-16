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Жаркое лето в столице Грузии. Прохожий пьет воду из бутылки

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2676

© Sputnik / Goga Vardzieli
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (751)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210816/252591418/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2676.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 30 человек, выздоровели же за сутки 4119 человек

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2676. Скончались 30 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 484 254 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились  4119 человек, а с начала пандемии –  425 651. Скончались  6 436.

Пандемия коронавируса - тесты на ковид
© AP Photo / Anupam Nath
Тестирование на коронавирус в Грузии может стать платным

За сутки сделано 25 730 тестов, из которых  13 637 на антиген и 12 093 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 10,4%, за последние 14 дней – 10,47%, за последние семь дней – 11,09%.

Прививки сделал  806 681 человек, в том числе за последние сутки –  14 784.

В карантине в данное время находятся 76 человек, в стационарах – 6 986, в ковид-гостиницах – 3 464.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (751)
Теги:
Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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