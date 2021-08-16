Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2676

За последние 24 часа от коронавируса скончались 30 человек, выздоровели же за сутки 4119 человек

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2676. Скончались 30 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 484 254 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4119 человек, а с начала пандемии – 425 651. Скончались 6 436.

За сутки сделано 25 730 тестов, из которых 13 637 на антиген и 12 093 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 10,4%, за последние 14 дней – 10,47%, за последние семь дней – 11,09%.

Прививки сделал 806 681 человек, в том числе за последние сутки – 14 784.

В карантине в данное время находятся 76 человек, в стационарах – 6 986, в ковид-гостиницах – 3 464.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.