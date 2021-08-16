Главное о COVID на 16 августа в Грузии - новая статистика

Самой опасной точкой ковид-заражения в стране по-прежнему остается Тбилиси, за ним следуют регионы Аджария и Имерети

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Грузинские врачи за последние сутки сделали 25 730 тестов на коронавирус, 13 637 – на антиген, 12 093 – ПЦР-теста, и выявлено 2 676 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 484 254 случая инфицирования.

За последние сутки в стране от коронавируса выздоровели 4 119 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 425 651 пациент.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 30 пациентов, а с начала пандемии – 6 436.

Из 2 676 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 958 случаев, Аджарии – 538, Имерети – 319, Квемо Картли – 115, Шида Картли – 80, Гурия – 77, Самегрело - Земо Сванети – 161, Кахети – 297, Мцхета-Мтианети – 43, Самцхе-Джавахети – 74, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 14.

На данный момент в Грузии 52 141 активный случай, из них 6 986 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 421 пациента тяжелое, из них 303 подключены к аппарату искусственного дыхания, 3 463 пациента находятся в ковид-гостиницах, 41 692 инфицированных пациента проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 76 человек, а в самоизоляции – 47 500.

Показатель положительности по данным на 15 августа составляет 10.4%, за две недели – 10.47%, за семь дней – 11.09%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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