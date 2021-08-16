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Патрульная полиция и коронавирус - масочный режим

Жители Грузии продолжают нарушать коронавирусные правила - новые данные инспекторов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (755)
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В стране в связи с резким ухудшением эпидемиологического положения ужесточился контроль над проведением свадеб, поминок, юбилеев и подобных мероприятий

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Грузинская инспекция труда в течение последних пяти дней из-за запрещенной деятельности и нарушения коронавирусных рекомендаций закрыла 13 объектов и оштрафовала 30 физических и юридических лиц, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

За нарушение подобного типа физические лица штрафуются на 2 тысячи лари (648 долларов), а юридические лица на 10 тысяч лари.

Инспекторы в результате проверок на 10 тысяч лари оштрафовали 18 юридических лиц, а 12 физических лиц – на 2 тысячи лари. Закрыты 13 объектов.

Как отмечают в ведомстве, в масштабах страны осуществлено более 2,3 тысячи инспектирования рекомендационного характера. Выдано более 2,1 тысячи письменных и 249 устных предупреждений.

В процесс мониторинга исполнения правил, введенных с целью предотвращения коронавируса, включены инспекция труда, муниципальные службы по надзору, Национальное агентство продовольствия, патрульная и криминальная полиция.

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photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
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В том случае, если запрещенная деятельность на объекте происходит на фоне критических несоответствий, инспекторы принимают решение об его закрытии. Представители Инспекции труда начали проверки во всей Грузии. Мероприятия, проведение которых не запрещено, должны проходить с учетом рекомендации Минздрава. Инспекторы также информируют работодателей, в каких условиях и с учетом каких рекомендаций они должны работать.

В связи с резким ухудшением эпидположения с 10 августа ужесточается контроль над проведением свадеб, поминок, юбилеев и подобных мероприятий, а также выполнением запрета на работу ночных клубов и ресторанов в ночное время. В случае первого нарушения объект питания оштрафуют на 10 тысяч лари (около 3 250 долларов), а в случае выявления повторного нарушения – объект будет закрыт.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (755)

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