Жители Грузии продолжают нарушать коронавирусные правила - новые данные инспекторов

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Грузинская инспекция труда в течение последних пяти дней из-за запрещенной деятельности и нарушения коронавирусных рекомендаций закрыла 13 объектов и оштрафовала 30 физических и юридических лиц, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

За нарушение подобного типа физические лица штрафуются на 2 тысячи лари (648 долларов), а юридические лица на 10 тысяч лари.

Инспекторы в результате проверок на 10 тысяч лари оштрафовали 18 юридических лиц, а 12 физических лиц – на 2 тысячи лари. Закрыты 13 объектов.

Как отмечают в ведомстве, в масштабах страны осуществлено более 2,3 тысячи инспектирования рекомендационного характера. Выдано более 2,1 тысячи письменных и 249 устных предупреждений.

В процесс мониторинга исполнения правил, введенных с целью предотвращения коронавируса, включены инспекция труда, муниципальные службы по надзору, Национальное агентство продовольствия, патрульная и криминальная полиция.