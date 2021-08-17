Главное о COVID на 17 августа в Грузии: новые случаи остаются рекордно высокими

Самой горячей точкой ковид-заражения в стране вновь остается грузинская столица, за ней следуют регионы Аджария и Имерети

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Грузинские медики за последние сутки сделали 47 872 теста на коронавирус, 33 873 – на антиген, 13 999 – ПЦР-тестов и выявили 6 208 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 490 462 случая инфицирования. За последние сутки в стране от коронавируса выздоровели 3 539 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 429 190 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 47 пациентов, а с начала пандемии – 6 483.

Из 6 208 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 2 540 случаев, Аджарии – 810, Имерети – 782, Квемо Картли – 307, Шида Картли – 363, Гурия – 172, Самегрело - Земо Сванети – 368, Кахети – 513, Мцхета-Мтианети – 157, Самцхе-Джавахети – 147, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 50.

На данный момент в Грузии 54 763 активных случая, из них 6 965 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 429 пациентов тяжелое, из них 323 подключены к аппарату искусственного дыхания, 3 481 пациент находится в ковид-гостиницах, 44 317 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 79 человек, а в самоизоляции – 49 901.

Показатель положительности по данным на 16 августа составляет 12.97%, за две недели – 10.63%, за семь дней – 11.14%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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