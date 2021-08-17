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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Ковид-правила в Грузии ужесточаются: ношение масок обязательно везде и всегда

© Sputnik / Alexander Imedashvili
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (763)
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Sputnik Грузия
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Власти Грузии ужесточают ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Ношение масок в Грузии становится обязательным и в открытых пространствах, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе на брифинге во вторник.

Ношение масок на открытом воздухе в Грузии было обязательным с 10 августа, однако с оговоркой - если есть скопление более пяти человек.

"Добавлено новое правило, которое касается обязательного ношения масок. С сегодняшнего дня использование маски становится обязательным и в открытых пространствах. Мы считаем, что, с учетом сегодняшнего эпидположения, это будет одним из самых важных и эффективных средств, чтобы эффективно преодолеть четвертую волну", - заявила Тикарадзе.

Обязательство на ношение масок в открытых пространствах было упразднено 22 июня. В закрытых пространствах данное ограничение не отменялось.

В Грузии за прошлые сутки выявили более 6,2 тысячи новых случаев заражения - это абсолютный антирекорд в стране с начала пандемии. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (763)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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