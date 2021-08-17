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Врачи и медики в инфекционной больнице

В клиниках Грузии практически нет мест для инфицированных COVID пациентов - Минздрав

© Sputnik / Shota Nozadze
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (763)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210817/252603355/V-klinikakh-Gruzii-prakticheski-net-mest-dlya-infitsirovannykh-COVID-patsientov---Minzdrav.html

Глава ведомства не исключила, что если в стране эпидположение еще больше ухудшится, то будут введены дополнительные ограничения

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. В Грузии сложное положение в плане коек для ковид-пациентов -  госпитальный сектор переполнен, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Положение пациентов в госпиталях требует внимания, поскольку больше 1,5 тысячи человек лечатся в интенсивной терапии, а 500 пациентов в реанимации", - отметила Тикарадзе.

По словам министра, в больницы страны попали 2,85% тех граждан Грузии, которые вакцинированы одной дозой (вне зависимости от вакцины), а двумя дозами – 2,13%. Исследование, проведенное в стране, показало, что на сегодняшний день в клиниках Грузии 95% пациентов являются невакцинированными.

"Это еще раз подчеркивает, насколько эффективным оружием является вакцинация в управлении ковид-пандемии и в защите от инфекции. Так что я еще раз прошу всех наших граждан активизироваться и включиться в вакцинацию, а также интенсивно использовать маску", - призвала Тикарадзе.

По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали 831 815 человек, из них две полные дозы получили 245 207 граждан.

Согласно статистическим данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии больше всего прививок сделано в Тбилиси (7 461), далее следуют Аджария (2521), Имерети (1803), Шида Картли (591), Квемо Картли (327), Гурия (164), Самегрело-Земо Сванети (1173), Мцхета-Мтианети (279), Кахети (290), Самцхе-Джавахети (175).

Тикарадзе не исключила, что если в Грузии эпидположение еще больше ухудшится, то будут введены дополнительные ограничения.

В Грузии за последние сутки выявили 6 208 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 490 тысяч случаев инфицирования, более 429 тысяч выздоровели, 6 483 скончались.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (763)
Теги:
Грузия, Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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