В клиниках Грузии практически нет мест для инфицированных COVID пациентов - Минздрав

Глава ведомства не исключила, что если в стране эпидположение еще больше ухудшится, то будут введены дополнительные ограничения

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. В Грузии сложное положение в плане коек для ковид-пациентов - госпитальный сектор переполнен, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

"Положение пациентов в госпиталях требует внимания, поскольку больше 1,5 тысячи человек лечатся в интенсивной терапии, а 500 пациентов в реанимации", - отметила Тикарадзе.

По словам министра, в больницы страны попали 2,85% тех граждан Грузии, которые вакцинированы одной дозой (вне зависимости от вакцины), а двумя дозами – 2,13%. Исследование, проведенное в стране, показало, что на сегодняшний день в клиниках Грузии 95% пациентов являются невакцинированными.

"Это еще раз подчеркивает, насколько эффективным оружием является вакцинация в управлении ковид-пандемии и в защите от инфекции. Так что я еще раз прошу всех наших граждан активизироваться и включиться в вакцинацию, а также интенсивно использовать маску", - призвала Тикарадзе.

По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали 831 815 человек, из них две полные дозы получили 245 207 граждан.

Согласно статистическим данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии больше всего прививок сделано в Тбилиси (7 461), далее следуют Аджария (2521), Имерети (1803), Шида Картли (591), Квемо Картли (327), Гурия (164), Самегрело-Земо Сванети (1173), Мцхета-Мтианети (279), Кахети (290), Самцхе-Джавахети (175).

Тикарадзе не исключила, что если в Грузии эпидположение еще больше ухудшится, то будут введены дополнительные ограничения.

В Грузии за последние сутки выявили 6 208 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 490 тысяч случаев инфицирования, более 429 тысяч выздоровели, 6 483 скончались.

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