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Амиран Гамкрелидзе

Как Грузии справиться с четвертой волной COVID-19? Ответ главного эпидемиолога

photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH) / FB
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (764)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210817/252603849/Kak-Gruzii-spravitsya-s-chetvertoy-volnoy-COVID-19-Otvet-glavnogo-epidemiologa.html

Рассказываем, какой сценарий развития пандемии коронавируса в стране рассматривают эпидемиологи и какие ограничения планируют власти

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Главные условия борьбы с четвертой волной коронавируса в Грузии назвал глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

По мнению эпидемиолога, если в стране будет проведено 2,5 миллиона прививок и хотя бы миллион 250 тысяч граждан сделают две полные дозы вакцины, Грузии удастся сделать серьезные шаги в плане предотвращения заражения COVID-19.

Каковы прогнозы?

По прогнозам Гамкрелидзе, к концу августа в Грузии более 650 тысяч человек будут вакцинированы, а в сентябре этот показатель должен достичь 800 тысяч. Таким образом, через три месяца в Грузии должны быть вакцинированы минимум миллион 250 тысяч человек.

Врачи и медики в инфекционной больнице
© Sputnik / Shota Nozadze
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По словам Гамкрелидзе, показатель положительности инфекции на данный момент в три раза выше, чем это было во время пика эпидемии в мае.

Гамкрелидзе также заявил, что в том случае, если группа лиц, которых государство перманентно бесплатно тестирует на коронавирус, не будет вакцинирована, тесты для них станут платными. Данное решение вступит в силу к 15 сентября.

"Тестирование является одним из главных методов управления пандемией, и на это государство тратит большие деньги. В течение последнего месяца средний дневной показатель тестов у нас составляет 38 тысяч", - отметил Гамкрелидзе, добавив, что в том случае, если эти лица будут дважды вакцинированы, то для них тесты вновь будут бесплатными. В противном случае им или их работодателям придется самим платить за тесты.

В такую группу входят врачи, работники торговых центров и магазинов, педагоги, полицейские и др.

Поощрение вакцинации

Амиран Гамкрелидзе также отметил, что власти работают над новым правилом, согласно которому впускать в разные крупные частные или государственные учреждения будут только тех лиц, которые вакцинированы двумя дозами, имеют тест (на антиген за 24 часа или ПЦР – на 72 часа). Они также будут допущены в том случае, если перенесли коронавирус в течение последних шести месяцев.

Главный эпидемиолог страны также подчеркнул, что для поощрения процесса вакцинации власти планируют и другие разные мероприятия.

По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали 831 815 человек, из них две полные дозы получили 245 207 граждан.

В Грузии за последние сутки выявили 6 208 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 490 тысяч случаев инфицирования, более 429 тысяч выздоровели, 6 483 скончались.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (764)
Теги:
Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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