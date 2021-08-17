Акция протеста против запрета работы общественного транспорта прошла в столице Грузии

Протестующие уверены, что запрет на транспорт не поможет снизить число инфицированных коронавирусом, зато усугубляет и без того тяжелое социально-экономическое положение населения

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Члены молодежного крыла партии "Анна Долидзе - для народа" провели акцию-перфоманс у мэрии Тбилиси с требованием восстановить работу общественного транспорта.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации общественный транспорт прекратил работу с 14 августа по 4 сентября в крупных городах Грузии: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Зугдиди.

Участники акции принесли с собой трафареты с надписями: "Кала, вызови мне такси", "Кала, так не пойдет!", "Транспорт для народа", "В Милане транспорт работает". Таким образом они хотели донести до градоначальника Кахи Каладзе, что занятым жителям нужно как-то добираться до работы.

"Транспорт ограничили те люди, которые в течение дня ни секунды не передвигаются на городском транспорте. Мэрия должна была предложить два варианта исправления ситуации - увеличить число общественного транспорта и контролировать поток пассажиров, как это происходит в европейских странах", - сказал Михаил Иремадзе, лидер молодежной организации "Ана Долидзе - Для народа".

photo: Ana Dolidze - For the People / FB Акция у тбилисской мэрии против ограничений на общественный транспорт

Протестующие уверены, что ограничение на транспорт не поможет снизить число инфицированных коронавирусом, зато усугубляет и без того тяжелое социально-экономическое положение населения.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.