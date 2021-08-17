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Школьные парты

Начало учебы в школах Грузии под вопросом - что говорят эпидемиологи?

photo : Pixabay / weisanjiang
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (765)
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https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210817/252605276/Nachalo-ucheby-v-shkolakh-Gruzii-pod-voprosom---chto-govoryat-epidemiologi.html

Грузинские эпидемиологи очень надеются, что введенные ограничения, а также вакцинация принесут свои результаты и показатель распространения вируса в стране снизится

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии не сможет рекомендовать начало учебы в школах 15 сентября, если показатель положительности новых случаев коронавируса не станет ниже 4%, заявил глава центра Амиран Гамкрелидзе.

Амиран Гамкрелидзе
photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH) / FB
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Показатель положительности по данным, к примеру, на 16 августа составляет 12.97%, за две недели – 10.63%, за семь дней – 11.14%.

По словам Гамкрелидзе, в том случае, если к началу нового учебного года эпидположение вновь будет сложным, предположительно, учеба не возобновится в классах.

Гамкрелидзе надеется, что введенные ограничения, а также вакцинация принесут свои результаты и показатель распространения вируса снизится.

Накануне вопрос о том, смогут ли ученики школ Грузии вернуться в классы в сентябре, прокомментировала и глава Минздрава Екатерины Тикарадзе. Министр заявила, что говорить об этом пока рано - все зависит от эпидположения к 4 сентября.

 

Традиционно учеба в школах Грузии возобновляется 15 сентября. В начале пандемии ученики перешли на дистанционный режим обучения, с улучшением эпидположения часть учащихся вернулась в классные комнаты, а другая - продолжила онлайн-обучение. Родителям школьников правительство Грузии до сих пор позволяло сделать выбор между онлайн-обучением и учебой в классах.

Грузия на данный момент переживает четвертую волну коронавируса. В стране с 14 августа по 4 сентября запрещено движение общественного транспорта, проведение фестивалей, концертов и спортивных мероприятий (кроме международных центров), запрещена работа детских развлекательных центров. Объекты питания работают до 23:00 вместо 00:00.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (765)
Теги:
Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия, Школы

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