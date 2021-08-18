Главное о COVID на 18 августа в Грузии: жертвами вируса за сутки стали 49 человек

Самым опасным в плане ковид-заражения городом в стране по-прежнему остается Тбилиси, за ним следуют регионы Аджария и Имерети

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Грузинские медики за последние сутки сделали 56 878 тестов на коронавирус, 34 374 – на антиген, 22 504 – ПЦР-теста, и выявили 5 914 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 496 376 случаев инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 316 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 432 506 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние 24 часа скончались 49 пациентов, а с начала пандемии – 6 532.

Из 5 914 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 2 298 случаев, Аджарии – 877, Имерети – 789, Квемо Картли – 355, Шида Картли – 318, Гурия – 188, Самегрело - Земо Сванети – 313, Кахети – 452, Мцхета-Мтианети – 140, Самцхе-Джавахети – 122, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 62.

На данный момент в Грузии 57 312 активных случаев, из них 7 029 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 461 пациента тяжелое, из них 327 подключены к аппарату искусственного дыхания. В ковид-гостиницах находятся 3 450 пациентов, 46 833 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 78 человек, а в самоизоляции – 51 513.

Показатель положительности по данным на 17 августа составляет 10.40%, за две недели – 10.71%, за семь дней – 11.09%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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