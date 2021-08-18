13:01 18 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6715
  • 100 RUB4.2464
  • USD3.1191
Поиск
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Главное о COVID на 18 августа в Грузии: жертвами вируса за сутки стали 49 человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
COVID-19
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (771)
38601
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/0f/251735089.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210818/252612026/Glavnoe-o-COVID-na-18-avgusta-v-Gruzii-zhertvami-virusa-za-sutki-stali-49-chelovek.html

Самым опасным в плане ковид-заражения городом в стране по-прежнему остается Тбилиси, за ним следуют регионы Аджария и Имерети

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Грузинские медики за последние сутки сделали 56 878 тестов на коронавирус, 34 374 – на антиген, 22 504 – ПЦР-теста, и выявили 5 914 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 496 376 случаев инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 316 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 432 506 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние 24 часа скончались 49 пациентов, а с начала пандемии – 6 532.

Эпидемия коронавируса - вакцинация от короны
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Еще один центр массовой вакцинации против COVID-19 появился в столице Грузии

Из 5 914 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 2 298 случаев, Аджарии – 877, Имерети – 789, Квемо Картли – 355, Шида Картли – 318, Гурия – 188, Самегрело - Земо Сванети – 313, Кахети – 452, Мцхета-Мтианети – 140, Самцхе-Джавахети – 122, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 62.

На данный момент в Грузии 57 312 активных случаев, из них 7 029 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 461 пациента тяжелое, из них 327 подключены к аппарату искусственного дыхания. В ковид-гостиницах находятся 3 450 пациентов, 46 833 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 78 человек, а в самоизоляции – 51 513.

Показатель положительности по данным на 17 августа составляет 10.40%, за две недели – 10.71%, за семь дней – 11.09%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (771)
Теги:
Грузия, Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Талибы в Кабуле, Афганистан
Кабул под властью талибов* - фото из столицы Афганистана
Клинцевич предупредил о последствиях победы талибов* в Афганистане - видео
Последствия победы талибов* в Афганистане - экспертное мнение
Где в Европе здравоохранение лучше?
Где в Европе здравоохранение лучше?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться