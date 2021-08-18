Врачи скорой помощи Грузии получат денежную надбавку

Денежную надбавку получат все врачи скорых, вне зависимости от того, в каком регионе они трудоустроены

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Врачи скорой медицинской помощи в Грузии по решению межведомственного координационного совета получат денежную надбавку в размере 500 лари (162 доллара), заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

По словам министра, уже несколько месяцев медики получают надбавку к зарплате, однако накануне совет принял решение о том, что врачи скорой помощи, которым приходится работать в особо сложных условиях, получат и денежную надбавку, вне зависимости от того, в каком регионе они трудоустроены.

"Я хочу поблагодарить все медицинское общество, все госпитали, всех врачей, которые включены в этот процесс с первого дня", - сказала Тикарадзе.

Что же касается практики полевых госпиталей, то, по словам Тикарадзе, власти максимально будут использовать госпитальный сектор. При этом ожидается, что полевые госпитали будут использованы только в том случае, если в клиниках и ковид-гостиницах ресурс будет полностью исчерпан. Глава Минздрава уверяет, что врачи в полевых госпиталях имеют соответствующий опыт и квалификацию.

На сегодняшний день полевые госпитали открыты в двух местах Тбилиси – в Дигоми (в Олимпийской деревне – ред.) и Самгори. Дигомский полевой госпиталь с 18 августа готов принять пациентов, однако, как отмечают в Минздраве, ведомство максимально будет стараться управлять потоками пациентов в клиниках.

По словам Тикарадзе, у врачей полевых госпиталей будет возможность принять как тяжелых пациентов, так и пациентов средней тяжести.

Грузия переживает четвертую самую сложную волну распространения коронавируса. В стране за последние сутки выявили 5 914 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 496 тысяч случаев инфицирования, более 432 тысяч выздоровели, 6 532 скончались.

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