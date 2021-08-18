15:07 18 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6715
  • 100 RUB4.2464
  • USD3.1191
Поиск
Скорая помощь 112 - бригада медиков

Врачи скорой помощи Грузии получат денежную надбавку

© Sputnik / STRINGER
COVID-19
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (773)
14830
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/08/250824413.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210818/252612495/Vrachi-skoroy-pomoschi-Gruzii-poluchat-denezhnuyu-nadbavku.html

Денежную надбавку получат все врачи скорых, вне зависимости от того, в каком регионе они трудоустроены

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Врачи скорой медицинской помощи в Грузии по решению межведомственного координационного совета получат денежную надбавку в размере 500 лари (162 доллара), заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

По словам министра, уже несколько месяцев медики получают надбавку к зарплате, однако накануне совет принял решение о том, что врачи скорой помощи, которым приходится работать в особо сложных условиях, получат и денежную надбавку, вне зависимости от того, в каком регионе они трудоустроены.

"Я хочу поблагодарить все медицинское общество, все госпитали, всех врачей, которые включены в этот процесс с первого дня", - сказала Тикарадзе.

Что же касается практики полевых госпиталей, то, по словам Тикарадзе, власти максимально будут использовать госпитальный сектор. При этом ожидается, что полевые госпитали будут использованы только в том случае, если в клиниках и ковид-гостиницах ресурс будет полностью исчерпан. Глава Минздрава уверяет, что врачи в полевых госпиталях имеют соответствующий опыт и квалификацию.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Главное о COVID на 18 августа в Грузии: жертвами вируса за сутки стали 49 человек

На сегодняшний день полевые госпитали открыты в двух местах Тбилиси – в Дигоми (в Олимпийской деревне – ред.) и Самгори. Дигомский полевой госпиталь с 18 августа готов принять пациентов, однако, как отмечают в Минздраве, ведомство максимально будет стараться управлять потоками пациентов в клиниках.

По словам Тикарадзе, у врачей полевых госпиталей будет возможность принять как тяжелых пациентов, так и пациентов средней тяжести.

Грузия переживает четвертую самую сложную волну распространения коронавируса. В стране за последние сутки выявили 5 914 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 496 тысяч случаев инфицирования, более 432 тысяч выздоровели, 6 532 скончались.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (773)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Талибы в Кабуле, Афганистан
Кабул под властью талибов* - фото из столицы Афганистана
Клинцевич предупредил о последствиях победы талибов* в Афганистане - видео
Последствия победы талибов* в Афганистане - экспертное мнение
Где в Европе здравоохранение лучше?
Где в Европе здравоохранение лучше?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться