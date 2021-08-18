В Грузии к процессу вакцинации от COVID присоединились несовершеннолетние заключенные

Из более 9 тысяч заключенных, находящихся на данный момент в пенитенциарных учреждениях страны, к этому времени вакцинированы 6 002

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Несовершеннолетние заключенные в Грузии присоединились к процессу массовой вакцинации против коронавируса, сообщается в сообщении Специальной пенитенциарной службы в Facebook.

С помощью Минздрава страны и Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья служба начала процесс добровольной иммунизации заключенных с 18 мая. К этому времени вакцинированы два несовершеннолетних заключенных.

По данным на 17 августа, в пенитенциарных учреждениях Грузии находятся около 9,3 тысячи заключенных. К этому времени вакцинированы 6 002 заключенных, из них две полные дозы вакцины получили более 4,5 тысячи человек. Это 48% из общего числа заключенных, отмечают в пенитенциарной службе.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. Сейчас страна переживает четвертую самую сложную волну распространения коронавируса. В Грузии за последние сутки выявили 5 914 новых случаев инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 496 тысяч случаев инфицирования, более 432 тысяч выздоровели, 6 532 скончались.

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