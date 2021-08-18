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Полевой госпиталь для ковид-пациентов

Во сколько властям Грузии обошлось открытие полевого госпиталя в Тбилиси?

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (774)
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У врачей полевых госпиталей есть возможность принимать как тяжелых пациентов, так и пациентов средней тяжести, сообщили в Минздраве

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. На обустройство полевого госпиталя в Тбилиси было потрачено 150 тысяч лари (48,6 тысячи долларов), заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

"Эти кровати и инвентарь - все на балансе медицинского холдинга. После того, как полевых госпиталей больше не будет, все это вернется во владение холдинга. Есть много разговоров о том, что на обустройство полевого госпиталя ушло несколько миллионов. Однако потрачено только 150 тысяч лари", - отметила Тикарадзе.

На сегодняшний день полевые госпитали открыты в двух местах Тбилиси – в Дигоми (в олимпийской деревне – ред.), который с 18 августа готов принимать пациентов, и в Самгори (еще не начал работу). 

По словам Тикарадзе, у врачей полевых госпиталей есть возможность принять как тяжелых пациентов, так и пациентов средней тяжести. Но полевые госпитали будут использованы только в том случае, если в клиниках и ковид-гостиницах не останется мест, отмечают в Минздраве.

Грузия переживает четвертую самую сложную волну распространения коронавируса. В стране за последние сутки выявили 5 914 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 496 тысяч случаев инфицирования, более 432 тысяч выздоровели, 6 532 скончались.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (774)

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