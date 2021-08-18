Вакцинация подростков старше 12 лет может начаться в Грузии с осени

В данное время в стране против коронавируса можно прививаться только с 16 лет - препаратом биофармацевтической компании Pfizer

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Вакцинация подростков старше 12 лет в Грузии может начаться с осени, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

В данное время в стране можно прививаться только с 16 лет - препаратом "Пфазер". С 18 лет можно делать вакцину "Синофармом", "Синоваком" или "Пфайзером". Вакциной "АстраЗенека" можно прививаться в Грузии только c 45 лет.

По словам Гамкрелидзе, власти ждут решения и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, которая и рассматривает данный вопрос.

"Многие страны на основе заключений своих регулирующих органов приняли решение и прививают подростков старше 12 лет. Прививают, в основном, Pfizer и Moderna, поскольку клинические исследования по этим двум вакцинам давно завершились и довольно эффективно… Как только будет рекомендация, конечно, мы начнем прививки. Думаю, осенью мы начнем прививать лиц этого возраста", - сказал во время онлайн-включения Гамкрелидзе.

На сегодня в Грузии вакцину против коронавируса сделали 831 815 человек, из них полностью двумя дозами привились 245 207 человек.

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