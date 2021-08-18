Глава ВОЗ заявил о катастрофических темпах распространения дельта-штамма COVID-19

Он добавил, что для реализации стратегического плана по обеспечению готовности и реагирования организации срочно требуется дополнительно миллиард долларов

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Распространение штамма коронавируса "дельта" опережает меры, которые мировое сообщество принимает по борьбе с COVID-19, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом пишет РИА Новости.

"В каждой стране горячие точки госпитализации и смерти находятся там, где наблюдается низкий уровень вакцинации и ограниченные меры общественного здравоохранения", — сказал он.

Гебрейесус также напомнил о призыве организации к мировому сообществу собрать 7,7 миллиарда долларов для программы ACT-Accelerator, призванной ускорить производство средств против COVID-19.

"Цель состоит в том, чтобы быстро расширить масштабы тестирования, поставок кислорода, лечения, вакцин, защитного оборудования для работников здравоохранения и расширить исследования и разработки в области инструментов здравоохранения следующего поколения", — сказал он.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 207,7 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 208,6 миллиона. Более 4,3 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.