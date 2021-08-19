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Медик в одной из грузинских больниц

Сколько зарабатывает медперсонал ковид-клиник Грузии?

photo: Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs / FB
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (781)
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Sputnik Грузия
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Ранее стало известно, что денежную надбавку получат в скором времени и врачи скорой медицинской помощи

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Зарплата медперсонала, работающего в ковид-клиниках, увеличилась по сравнению с предпандемическим периодом, заявила журналистам глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, на сегодняшний день зарплата медсестер в ковид-клиниках составляет от 1,4 тысячи до 1,6 тысячи лари. Зарплата санитаров составляет от 600 до 800 лари. Зарплата врачей превышает пять тысяч лари.

Скорая помощь 112 - бригада медиков
© Sputnik / STRINGER
Врачи скорой помощи Грузии получат денежную надбавку

"С учетом того, какая у них была зарплата в предковидном периоде, конечно, это не плохой оклад, но также можно рассмотреть еще больший рост надбавок и управление менеджментом", - заявила Тикарадзе.

Ранее глава Минздрава заявила, что по решению Межведомственного координационного совета врачи скорой медицинской помощи получат денежную надбавку в размере 500 лари. Зарплата врачей скорой помощи колеблется от 900 до 1,2 тысячи лари в месяц.

Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 августа в размере 3,1191 GEL/$1.

В Грузии всего 71 тысяча человек, работающих в сфере здравоохранения. Это и врачи, и медсестры, и санитары, младший медперсонал, администрация.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (781)
Теги:
Грузия, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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