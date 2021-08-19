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В Грузии выявлены пациенты, трижды инфицированные коронавирусом

© AP Photo / Matthias Schrader
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (782)
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Sputnik Грузия
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В третий раз, по словам врачей, болезнь протекала у пациента в легкой форме - в виде простуды и головной боли

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Грузинские специалисты зафиксировали случаи, когда пациенты инфицировались коронавирусом трижды. Информацию подтверждает инфекционист Реваз Мечурчлишвили, сообщает Первый канал.

У инфекциониста нет точных данных о количестве пациентов, инфицированных трижды коронавирусом, однако в практике самого Мечурчлишвили был один такой случай, утверждает врач.

По его словам, в третий раз болезнь протекала у пациента в легкой форме - в виде простуды и головной боли.

Одной из главных причин реинфицирования является то, что пациенты, перенесшие коронавирус, часто считают, что выработали антитела и теперь защищены от заражения, что не соответствует действительности, отмечает Мечурчлишвили. Также многие люди, перенесшие коронавирус, не соблюдают рекомендации, не носят маски и так далее.

До этого в Грузии сообщалось только о реинфицировании пациентов коронавирусом во второй раз.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (782)

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