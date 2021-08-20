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Эпидемия коронавируса - вакцинация населения

В Грузии 40% школьных педагогов сделали вакцину против коронавируса

© Sputnik / STRINGER
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (786)
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Sputnik Грузия
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Учителя могут вакцинироваться в стране без предварительной регистрации, а также прямо на месте выбрать желаемую вакцину

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. В Грузии 40% школьных педагогов уже сделали вакцину против коронавируса, сообщают в министерстве образования и науки страны.

Как отмечают в ведомстве, к началу нового учебного года большая часть профессоров и учителей в стране будут вакцинированы.

Дистанционное обучение
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Иммунизация представителей сферы образования активно продолжается. В Тбилиси, Мцхета (регион Мцхета-Мтианети) и во всех центрах иммунизации страны для представителей сферы образования выделены отдельные пространства вакцинации. Они могут приходить без предварительной регистрации и вакцинироваться той вакциной, которую предпочитают.

Ранее глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе призвал всех представителей сферы образования вакцинироваться и встретить новый учебный год подготовленными.

На данный момент в Грузии тяжелое эпидположение, из-за чего возобновление нового учебного сезона в классах стоит под вопросом. По словам эпидемиологов, они не смогут выдать такую рекомендацию в том случае, если ситуация не улучшится и показатели распространения коронавируса не снизятся.

К началу учебного года осенью 2020 года в Грузии было зарегистрировано 2 309 школ, в том числе 2 086 государственных и 223 частных. В них было трудоустроено 62 699 учителей.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (786)

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