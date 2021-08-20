Как коронавирус влияет на зрение? Мнение врача

Коронавирус опасен для глаз тем, что может поражать кровеносные сосуды, вызывая риск образования тромбов и возникновения васкулитов

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Многие инфицированные коронавирусом на ранней стадии замечают проблемы с органами зрения. Коронавирус опасен для глаз тем, что может поражать кровеносные сосуды, вызывая риск образования тромбов и возникновения васкулитов. Чаще всего COVID-19 вызывает коронавирусный конъюнктивит, рассказала агентству "Прайм" врач-офтальмолог "СМ-Клиника" Арпине Адамян.

"Слизистая глаза является очень благоприятной средой для коронавируса SARS-CoV-2, поскольку их pH (кислотно-щелочной баланс) совпадает. Из-за этого вирус может длительное время находиться в слизистой глаза, поражая его поверхность. Чаще всего заболевание поражает оба глаза", — объяснила врач.

По ее словам, глазное заболевание можно определить по нескольким симптомам: покраснение глаз, выраженный зуд век, светобоязнь, обильное слезотечение, ощущение "песка" или инородного тела в глазах, рези в глазах, отек век, выделения из глаз, затуманивание зрения.

Адамян призывает быть внимательными к своему зрению и незамедлительно обращаться к врачу при появлении пятен перед глазами, помутнений, сужении или потере зрения.

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