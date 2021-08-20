Главное о COVID на 20 августа в Грузии: число жертв коронавируса продолжает расти

Самым опасным городом в плане ковид-заражения в стране по-прежнему остается Тбилиси, за ним следуют регионы Аджария и Имерети

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Грузинские медики за последние сутки сделали 46 389 тестов на коронавирус, 29 181 – на антиген, 17 208 – ПЦР-тестов, и выявили 4 743 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 506 040 случаев инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 393 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 440 370 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 59 пациентов, а с начала пандемии – 6 649.

Из 4 743 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 860 случаев, Аджарии – 677, Имерети – 573, Квемо Картли – 277, Шида Картли – 304, Гурия – 120, Самегрело - Земо Сванети – 297, Кахети – 386, Мцхета-Мтианети – 113, Самцхе-Джавахети – 98, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 38.

На данный момент в Грузии 58 995 активных случаев, из них 7 238 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 477 пациентов тяжелое, из них 335 подключены к аппарату искусственного дыхания, 3 458 пациента находятся в ковид-гостиницах, 48 299 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 77 человек, а в самоизоляции – 51 933.

Показатель положительности по данным на 20 августа составляет 10.22%, за две недели – 10.86%, за семь дней – 10.98%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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