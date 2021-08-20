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Эпидемия коронавируса - вакцинация в Аджарии

Вакцинация в Грузии: к процессу регистрации подключились Дома юстиции

© Sputnik / Seyran Baroyan
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (787)
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Sputnik Грузия
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В Домах юстиции Грузии зарегистрировать на вакцинацию можно не только себя, но и своих родных

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Граждане Грузии с 20 августа могут зарегистрироваться на вакцинацию против коронавируса в Домах юстиции и общественных центрах страны, сообщает Минюст страны.

Желающие зарегистрироваться на вакцинацию могут прийти в Дома юстиции или в общественные центры или же позвонить по номеру: (032) 2 405 405.

Прийти на регистрацию в Дом юстиции граждане могут без предварительной записи. Граждане также могут зарегистрировать на вакцинацию членов семьи и родных.

Сервис будет доступен с понедельника по пятницу включительно с 09:00 до 18:00 по тбилисскому времени. В субботу и воскресенье желающих зарегистрироваться на вакцинацию будут обслуживать Дома юстиции Тбилиси и Батуми с 10:00 до 17:00.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.

С 24 мая граждане Грузии могут вакцинироваться еще одним китайским препаратом Sinovac. На данный момент сделать вакцину в Грузии могут лица старше 18 лет. Сделать вакцину Pfizer в Грузии могут лица с 16 лет.

К этому времени вакцину против коронавируса в Грузии сделали 907 665 человек, полностью двумя дозами вакцинированы 266 962 человека.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (787)

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