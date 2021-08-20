14:32 20 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6623
  • 100 RUB4.2267
  • USD3.1323
Поиск
Беременная женщина

Специальная онлайн-клиника заработает в Грузии для беременных COVID-инфицированных

© CC BY-SA 2.0 / Thomas Pompernigg / Ich bin schwanger!
COVID-19
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (789)
9 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/06/252519754.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210820/252633405/Spetsialnaya-onlayn-klinika-zarabotaet-v-Gruzii-dlya-beremennykh-COVID-infitsirovannykh-.html

Предыдущие штаммы коронавируса не так сильно ухудшали состояние беременных женщин, но с появлением "индийского" штамма, отмечают специалисты, болезнь среди будущих мам стала протекать тяжелее

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Специальная онлайн-клиника будет задействована в Грузии для беременных женщин, инфицированных коронавирусом, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

В Грузии в течение последнего времени в результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончались несколько беременных женщин. В связи с этим Габуния встретилась с представителями Ассоциации гинекологов.

"Если беременная обратится куда-нибудь за медобследованием, по любой причине, важно предложить ей ковид-тестирование, - сказала Габуния. - Мы также работаем над отдельной онлайн-клиникой, которая будет специально укомплектована гинекологами. Они будут консультировать беременных, инфицированных коронавирусом, лечащихся дома. Сегодняшние онлайн-клиники, в основном, укомплектованы семейными врачами, и они тоже могут консультировать беременных. Но мы сочли важным, чтобы беременные имели специализированную консультацию".

Как отмечают специалисты, предыдущие штаммы коронавируса не так сильно ухудшали состояние беременных женщин и большая часть переносила инфекцию сравнительно легко. С появлением "индийского" штамма болезнь среди будущих мам стала протекать тяжелее.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (789)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дайвер в музее подводной скульптуры Musan у пляжа Пернера в Айя-Напе, Кипр
У побережья Кипра появился мистический "подводный лес" - фото
Лидеры талибов возвращаются в страну - что известно о ситуации в Афганистане?
Лидеры талибов возвращаются в страну - что известно о ситуации в Афганистане?
Выборы в Грузии 2021 - количество избираемых депутатов
Выборы в Грузии 2021 – количество избираемых депутатов
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться