Специальная онлайн-клиника заработает в Грузии для беременных COVID-инфицированных

Предыдущие штаммы коронавируса не так сильно ухудшали состояние беременных женщин, но с появлением "индийского" штамма, отмечают специалисты, болезнь среди будущих мам стала протекать тяжелее

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Специальная онлайн-клиника будет задействована в Грузии для беременных женщин, инфицированных коронавирусом, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

В Грузии в течение последнего времени в результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончались несколько беременных женщин. В связи с этим Габуния встретилась с представителями Ассоциации гинекологов.

"Если беременная обратится куда-нибудь за медобследованием, по любой причине, важно предложить ей ковид-тестирование, - сказала Габуния. - Мы также работаем над отдельной онлайн-клиникой, которая будет специально укомплектована гинекологами. Они будут консультировать беременных, инфицированных коронавирусом, лечащихся дома. Сегодняшние онлайн-клиники, в основном, укомплектованы семейными врачами, и они тоже могут консультировать беременных. Но мы сочли важным, чтобы беременные имели специализированную консультацию".

Как отмечают специалисты, предыдущие штаммы коронавируса не так сильно ухудшали состояние беременных женщин и большая часть переносила инфекцию сравнительно легко. С появлением "индийского" штамма болезнь среди будущих мам стала протекать тяжелее.

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