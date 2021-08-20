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Класс в школе - парты и стулья

Главный эпидемиолог Грузии назвал условие возобновления учебы в школах

photo: Pixabay / Taken
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (790)
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https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210820/252634602/Glavnyy-epidemiolog-Gruzii-nazval-uslovie-vozobnovleniya-ucheby-v-shkolakh.html

Сегодня в стране тяжелое эпидположение, из-за чего возобновление нового учебного сезона в классах стоит под вопросом, отмечают эпидемиологи

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Учеба в школах Грузии возобновится в случае вакцинации 80% педагогов и административного персонала, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, в том случае, если в стране сохранится сегодняшняя эпидситуация, Центр не сможет выдать рекомендацию на возобновление учебы в классах.

"Безопасными мы называем школы в том случае, если там 80% учителей и не только учителей, а административного персонала, всех, кто имеет контакт с детьми, будут вакцинированы. Так что там, где 80% вакцинированы, возможно, учеба возобновится", - сказал Гамкрелидзе.

Учебный процесс в школах Грузии должен возобновиться 15 сентября. На данный момент в стране, по информации министерства образования и науки, 40% школьных педагогов уже сделали вакцину против коронавируса.

К началу учебного года осенью 2020 года в Грузии было зарегистрировано 2 309 школ, в том числе 2 086 государственных и 223 частных. В них трудоустроено 62 699 учителей.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (790)

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