Главный эпидемиолог Грузии назвал условие возобновления учебы в школах

Сегодня в стране тяжелое эпидположение, из-за чего возобновление нового учебного сезона в классах стоит под вопросом, отмечают эпидемиологи

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Учеба в школах Грузии возобновится в случае вакцинации 80% педагогов и административного персонала, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, в том случае, если в стране сохранится сегодняшняя эпидситуация, Центр не сможет выдать рекомендацию на возобновление учебы в классах.

"Безопасными мы называем школы в том случае, если там 80% учителей и не только учителей, а административного персонала, всех, кто имеет контакт с детьми, будут вакцинированы. Так что там, где 80% вакцинированы, возможно, учеба возобновится", - сказал Гамкрелидзе.

Учебный процесс в школах Грузии должен возобновиться 15 сентября. На данный момент в стране, по информации министерства образования и науки, 40% школьных педагогов уже сделали вакцину против коронавируса.

К началу учебного года осенью 2020 года в Грузии было зарегистрировано 2 309 школ, в том числе 2 086 государственных и 223 частных. В них трудоустроено 62 699 учителей.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.