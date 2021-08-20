"Животик подрос": беременная Нюша в дерзком мини восхитила Сеть

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Российская певица Нюша восхитила Сеть: беременная звезда не стесняется носить дерзкие наряды и с гордостью показывает подросший живот.
Певица отдыхает в шикарном отеле на курорте. Вместе с ней в отпуск полетели дочь Симба, муж Игорь Сивов и его дети от первого брака. Певица наслаждается морем, солнцем и теплом и делится яркими кадрами последних дней лета.
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Беременная Нюша меняет наряды как перчатки: недавно звезда показала себя в дерзком мини с принтом тай-дай и восхитила фанатов. На фотографии из Instagram певица позировала в платье с глубоким декольте и разрезами.
Подписчики звезды заметили, что будучи беременной, Шурочкина будто излучает свет. "Беременность к лицу"; "Так и светится"; "Красивая мамочка"; "Шикарный наряд, вам очень идет"; "А животик то подрос"; "Все хорошеет и хорошеет", - написали в Сети.
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